'ஷாக்..' அல்கொய்தா வெளியிட்ட புதிய வீடியோவில்.. உயிரிழந்ததாக கருதப்பட்ட அல்கொய்தா தலைவர்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: இரட்டை கோபுர தாக்குதலின் 20ஆவது நினைவு தினம் நேற்று அனுசரிக்கப்பட்ட நிலையில், அல்கொய்தா பயங்கரவாத அமைப்பு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் உயிரிழந்ததாகக் கருதப்பட்ட அய்மான் அல்-ஜவாஹிரி பேசுவது போன்ற காட்சிகள் இடம் பெற்றிருந்தது பெரும் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

இரட்டை கோபுர தாக்குதல் நடந்த செப்டம்பர் 11, அமெரிக்க வரலாற்றில் என்றுமே மறக்க முடியாத ஒரு கறுப்பு நாள். விமானங்களைக் கடத்திய பயங்கரவாதிகள் இரட்டை கோபுரம், பென்டகனில் மோதினர்,

இதில் கொடூர தாக்குதலில் மொத்தம் 2997 அமெரிக்கர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இந்தத் தாக்குதலுக்குப் பின்னரே ஆப்கனில் உள்ள பயங்கரவாதிகள் மீது அமெரிக்கா போர் தொடுத்தது.

கோவை பெண் சடலம் விவகாரம்.. சினிமா பாணியில் துப்பறிந்த போலீஸ்.. மெக்கானிக் ஷெட்டிங் கிடைத்த எவிடென்ஸ்

English summary

al-Qaeda released a video On the 20th anniversary of the September 11 attacks. Ayman al-Zawahiri, the group's elusive leader who was rumored to be dead, appeared in the video.