ஆஹா.. ஒரே ஒரு மெசேஜ்.. 50 பில்லியன் டாலரோடு உலகில் 25வது பணக்காரராக மாறிய நபர்! முழு பின்னணி

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: கொடுக்கிற தெய்வம் கூரையை பிய்த்து கொண்டு கொடுக்கும் என்பதற்கு ஏற்ப செல்போனுக்கு வந்த ஒரு மெசேஜ் மூலம் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒருவர் 50 பில்லியன் அமெரிக்க டாலருடன் உலகின் மிகப்பெரிய 25வது பணக்காரராக மாறிய சம்பவம் நடந்துள்ளது.

இந்தியா உள்பட பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் கோடீஸ்வரராக வேண்டும் என விரும்புகின்றனர். இது அனைவருக்கும் சாத்தியம் ஆகுமா? என்றால் சற்று சிரமமான விஷயம் தான்.

இருப்பினும் தொடர்ச்சியாக திட்டமிட்டு உழைத்தால் ஒவ்வொருவரும் கோடீஸ்வரராக மாறலாம் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. ஆனால் அமெரிக்காவில் ஒருவர் உழைக்ககாமல் ஒரே ஒரு மெசேஜ் மூலம் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரராக மாறிய சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

An American man has become the 25th richest man in the world with a net worth of US Dollor 50 billion, thanks to a message on his cell phone that says the God of giving will bring down the roof.