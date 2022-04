280 எழுத்துக்கள் போதாது.. பஞ்சாயத்தை துவக்கி வைத்த எலான் மஸ்க்! திணறிப் போன ட்விட்டர்! பின்னணி என்ன?

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா ஆகியவற்றின் நிறுவனரான எலான் மஸ்க் ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் 9.2 சதவீத பங்குகளை கைப்பற்றியுள்ள நிலையில், ட்விட்டரில் கருத்து பதிவு செய்ய தனக்கு 280 எழுத்துக்கள் போதாது என கூறியுள்ளார்.

தினந்தோறும் ஹாட் டாப்பிக்காக வலம் வரும் எலான் மஸ்க் ட்விட்டருடன் மோதல் போக்கை கொண்டு வருகிறார்.

ட்விட்டர் பயனர்களுக்கு முழு சுதந்திரத்தை வழங்கவில்லை எனவும், தனியுரிமை என்ற பெயரில் கருத்துரிமையை பாதிக்கிறது எனவும் அவர் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.

English summary

Elon Musk, founder of SpaceX and Tesla, has acquired a 9.2 percent stake in Twitter, claiming that 280 characters is not enough to comment on Twitter.