'முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் நான்.. என்னையா பிளாக் பண்ணீங்க..' புலம்பும் டிரம்ப் எடுத்த அதிரடி முடிவு

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை அனைத்து சமூக வலைத்தளங்களும் தடை செய்துள்ள நிலையில் TRUTH Social என்ற புதிய சமூக வலைத்தளத்தைத் தொடங்கவுள்ளதாக அவர் அறிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபராக இருந்த போதே டிரம்பிற்கும் அங்குள்ள பெரிய டெக் நிறுவனங்களுக்கும் எப்போதும் ஒத்து வராது. ட்விட்டரில் படு ஆக்டிவாக இருக்கும் ட்ரம்ப் தொடர்ச்சியாகச் சர்ச்சைக்குரிய ட்வீட்களை பதிவிடுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார்.

இதுபோன்ற பதிவுகள் எச்சரிக்கை (Flag) செய்யப்படும். இதனால் டெக் நிறுவனங்களுக்கு மீது கடும் கோபத்தில் இருக்கும் டிரம்ப், பேச்சுரிமைக்கு எதிராக அவை செயல்படுவதாகத் தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்தார்.

English summary

Former US President Donald Trump to launch his own social network "TRUTH Social". Donald Trump was banned from all major social media after capitol violence,