இளைஞர்களுக்கு ஆணுறைகள் இலவசமாக வழங்க பிரான்சு முடிவு.. பின்னணியில் இப்படி ஒரு காரணம் இருக்கா?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்றான பிரான்சில் 18 வயது முதல் 25 வயதுடையவர்களுக்கு இலவசமாக ஆணுறைகள் வழங்கும் திட்டத்தை அந்த நாட்டு அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பால்வினை நோய்களை பரவுவதை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்தில் இந்த முடிவை பிரான்சு அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக பிரான்சின் அரசின் செய்தி தொடர்பாளர் ஒலிவியர் வேரன் தனது ட்விட் பதிவில், "மருத்துவரின் பரிந்துரை சீட்டு இன்றி கருத்தடை சாதனைங்களை இலவசமாக வழங்கும் திட்டத்தை பிரான்சு கொண்டு வந்து இருக்கிறது என்றார்.

மேலும் அவர் கூறுகையில், 'கடந்த ஆண்டு முதலே 25 வயதுக்கு உள்பட்ட பெண்களுக்கு இலவசமாக கருத்தடை சாதனங்கள் வழங்கப்படுகின்றன' என்றார்.

English summary

In one of the European countries, France, the government of the country has introduced a program to provide free condoms to people aged 18 to 25 years. The French government has taken this decision with the aim of controlling the spread of sexually transmitted diseases.