மனிதர்களே பாத்து கத்துக்கிடுங்க.. போக்குவரத்து விதிபடி சாலையை கடக்கும் வாத்துக்கள்.. பரவும் வீடியோ!

Washington

வாஷிங்டன்: சாலையில் செல்லும் வாத்துக்கள் சில சாலையை கடக்க முயற்சிக்கும் போது சிக்னலில் சிவப்பு விளக்கு எரிந்ததால் சிறிது நேரம் காத்து நின்று பின்னர் பச்சை விளக்கு எரிந்த பின்னர் சாலையை கடக்கும் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் பரவி நெட்டிசன்களை வியக்க வைத்துள்ளது.

ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது போக்குவரத்து என்று சொல்வார்கள். அதன்படி தான் போக்குவரத்து துறையும் அபரிமிதமான வளர்ச்சி கண்டு விட்டது.

இந்தியாவில் பல வீடுகளில் ஒன்றுக்கு இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் இருப்பதை காணலாம். அதேபோல், கார்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக உயர்ந்து கொண்டு வருகிறது. இத்தகைய காரணங்களால் சென்னை, டெல்லி போன்ற பெரு நகரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம்.

A video of some geese on the road trying to cross the road, waiting for a while for the signal to turn red and then crossing the road after the green light has gone trend has left netizens in awe.