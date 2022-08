வாரத்தில் 6 நாளும் எனக்கு ஆண்கள் வேண்டும்.. 700 பேருடன் உறவு வச்சாச்சு.. டிவி நடிகை ஓப்பன் டாக்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: வாரத்தில் 6 நாளும் எனக்கு ஆண்கள் வேண்டும் என்றும், இதுவரை 700 பேருடன் உறவு வைத்துள்ளேன் என்றும் இதற்காக நான் வெட்கப்படவில்லை எனவும் ஆஸ்திரேலிய டிவி நடிகை தெரிவித்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியாவின் மிகப் பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோவான 'தி பேச்சுலர்' நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு அங்குள்ள இளசுகளின் மத்தியில் பிரபலமானவர் பெலிண்டா என்ற டிவி நடிகை.

38-வயதான இவர் அண்மையில் அங்குள்ள ஒரு ரேடியோ ஷோ ஒன்றிற்கு அளித்த பேட்டியில், இதுவரை எத்தனை பேருடன் உறவு வைத்திருந்தேன்... பாலியல் ரீதியாக அடிக்ட் ஆகியிருந்தேன்... என ஏகத்துக்கும் ஓபனாக பேசி தனது பேட்டியை பட்டிதொட்டியெங்கும் வைரலாக்கி இருக்கிறார்.

English summary

The Australian TV actress has sparked controversy by saying that she wants men 6 days a week and that she has had relationships with 700 men so far.