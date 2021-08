தப்பிய அதிபர் கானி.. தலிபான்களுக்கு எதிராக போராட தயாரில்லாத ஆப்கன்.. நாங்கள் ஏன் போராடணும்.. ஜோபிடன்

Washington

oi-Vishnupriya R

வாஷிங்டன்: ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க படைகளை வாபஸ் பெரும் முடிவில் உறுதியாக உள்ளதாக அதிபர் ஜோ பிடன் தெரிவித்துள்ளார். அதே வேளையில் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான இடங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் பதிலடிகள் கடுமையாக இருக்கும் என்றும் அவர் தலிபான்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பிடன் வெள்ளை மாளிகையில் பேட்டி அளித்திருந்தார். அவர் கூறுகையில் ஆப்கானிஸ்தானை கட்டமைப்பது என்பது அமெரிக்காவின் குறிக்கோள் அல்ல. பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்கவே அமெரிக்க ராணுவம் அங்கு சென்றது.

அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறிவிட்டதால் ராணுவம் அங்கிருந்து வெளியேறியது. தலிபான்களை ஒடுக்க ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவத்திற்கு அமெரிக்கா அனைத்து வகையில் உதவியது. தலிபான்களுக்கு எதிராக போராடாமலேயே ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவம் முழுமையாக சரணடைந்துவிட்டது.

"என்னோடு இந்த போர் முடியட்டும்.. முந்தைய அதிபர்கள் செய்த தவறை செய்ய மாட்டேன்".. பிடன் உருக்கமான உரை

English summary

US President Joe Biden says that Afghans not willing to fight against Talibans, Why showld we?