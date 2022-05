ஓரினச் சேர்க்கையால் பரவும் குரங்கு காய்ச்சல்?அறிகுறிகள் என்ன? செய்ய வேண்டியவை, கூடாதவை என்னென்ன?

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : கொரோனா வைரஸ், தக்காளி காய்ச்சல் என அடுத்தடுத்து பரவி மக்களை பீதியில் ஆழ்த்தி வரும் நிலையில், அமெரிக்காவில் புதிதாக குரங்கு காய்ச்சல் எனும் அரிய வகை பாதிப்பு ஒருவருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் அதன் அறிகுறிகள் மற்றும் தடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பார்க்கலாம்..

இந்த வாரம் அமெரிக்கா, ஸ்பெயின், போர்ச்சுகல், இத்தாலி மற்றும் ஆகிய நாடுகளில் அபூர்வமான குரங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு உறுதியாகி உள்ளது.

இது பெரும்பாலும் மத்திய மற்றும் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் மட்டுமே காணப்படும் அரிய வைரஸ் என கருதப்படும் நிலையில், மேற்கத்திய நாடுகளில் பரவி வருவது அச்சத்தை அதிகரித்துள்ளது.

English summary

As the corona virus and tomato flu continue to spread, people are panicking that a rare case of a new type of monkey flu has been confirmed in the United States. Let's take a look at its symptoms and preventative measures.