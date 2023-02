இது என்ன பஸ் ஆ! மாறி ஏறினால் இறங்க.. விமானத்தில் ஏறிவிட்டு 1,400 கி.மீ. வீணாக பயணம்.. நொந்துபோன பயணி

டெல்லியில் இருந்து பாட்னாவிற்கு செல்வதற்காக விமான நிலையம் வந்த பயணி கவனக்குறைவால் உதய்பூர் செல்லும் விமானத்தில் ஏறிவிட்டு 1,400 கி.மீட்டர் வீணாக பயணித்துள்ளார்.

வாஷிங்டன்: டெல்லியில் இருந்து பாட்னாவிற்கு செல்வதற்காக விமான நிலையம் வந்த பயணி கவனக்குறைவால் தவறுதலாக உதய்பூர் செல்லும் விமானத்தில் ஏறிவிட்டார். தவறுதலாக விமானத்தில் ஏறியதால் 1,400 கி.மீட்டர் வீணாக பயணித்ததோடு ஒருநாளும் முழுவதுமாக அந்த பயணிக்கு வீணாகியுள்ளது.

பேருந்துகளில் சரியாக போர்டை பார்க்காமல் ஏறிவிட்டு வேறு ஊரில் ஒரு சிலர் இறங்கி அல்லோலப்பட்டு இருப்பார்கள். குறிப்பாக அரசு பேருந்துகள் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் இருப்பதால் பயணிகளுக்கு இப்படி குழப்பம் ஏற்படுவது எல்லாம் சர்வ சதாரணம் தான்.

வடிவேலு கூட ஒரு படத்தில் பேருந்து மாறிவிட்டு பயணி ஒருவரிடம் தர்ம அடி வாங்கும் காட்சி கூட மிகவும் ரசனையாக அமைக்கப்பட்டு இருக்கும்.

A passenger arriving at the airport to go to Patna from Delhi inadvertently boarded a Udaipur-bound flight. 1,400 km was wasted and an entire day was wasted for the passenger due to boarding the flight by mistake.