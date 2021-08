பைசர் வேக்சினுக்கு அமெரிக்காவில் முழு அனுமதி..! அடேங்கப்பா பைசர் தடுப்பூசிக்கு.. இத்தனை சிறப்புகளா

Washington

வாஷிங்டன்: உலகிலேயே முதல்முறையாக பைசர் தடுப்பூசிக்கு முழு அனுமதியை அமெரிக்கா வழங்கியுள்ளது. உலக நாடுகளில் கொரோனா தடுப்பூசிகளுக்கு அவசரக்கால அனுமதி மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், உலகிலேயே முழு அனுமதி பெற்ற முதல் கொரோனா வேக்சின் என்ற சிறப்பை பைசர் பெற்றுள்ளது.

கொரோனா பாதிப்பை இன்னும் எந்தவொரு நாட்டினாலும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை. தற்போதைய சூழலில் வேக்சின் பணிகள் மட்டுமே ஒரே நம்பிக்கையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இதனால் அனைத்து நாடுகளும் வேக்சின் பணிகளில் முக்கியத்துவம் செலுத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக தடுப்பூசி பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வரும் அமெரிக்கா, மக்கள் தொகையில் 50% அதிகமானோருக்கு வேக்சின் போட்டுள்ளது.

Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine has become the world’s first jab to get full approval. Pfizer vaccine uses messenger RNA (mRNA) technology that can be generated and manufactured.