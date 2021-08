70 நாடுகளுக்கு தடை.. ஆனால் இந்தியாவுக்கு மட்டும் அனுமதி.. அமெரிக்காவின் இந்த முடிவுக்கு என்ன காரணம்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வரும் நிலையில், இந்துவுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை அமெரிக்கா நீக்கியுள்ளது. அதேநேரம் துருக்கி நாட்டில் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளதால், இந்தப் பட்டியலில் துருக்கியை அமெரிக்கா சேர்த்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கிய 2ஆம் அலை, ஏப்ரல் மே மாதங்களில் உச்சமடைந்தது. அந்த சமயத்தில் நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவமனைகள் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பியிருந்தது.

தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு இந்தியாவில் கட்டுக்கடங்காமல் அதிகமாக இருந்தது. டெல்டா கொரோனா இந்தியாவில் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

English summary

The US eased its travel advisories for India. Due to delta Corona, the US is now facing a sudden spike in delta cases.