"பக்கத்துலேயே இருந்திருக்கானே".. பூமிக்கு அருகிலேயே ராட்சத 'பிளாக் ஹோல்'.. 'ஷாக்' ஆன விஞ்ஞானிகள்

Washington

oi-Jackson Singh

வாஷிங்டன்: ஒரு நட்ட நடு காட்டில் இருட்டு நேரத்தில் ஓரிடமாக நின்று கொண்டு ராட்சத கறுப்பு கரடி ஒன்றினை தேடுகிறீர்கள் என வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.. ஆனால் எங்கும் கரடி இல்லாததை அறிந்து, நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டபடி திரும்பும் போது உங்களுக்கு பின்னால், அதுவும் அருகிலேயே அந்தக் கரடி நின்று கொண்டிருந்தால் எப்படி இருக்கும்? சென்ற வாரம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கும் நம் விஞ்ஞானிகளுக்கு.

ஆம்.. இவ்வளவு நாள் எங்கோ பூமிக்கு வெகுதொலைவில் ஒரு ஓரமாக 'கருந்துளை' (Black Hole) இருக்கிறது என நினைத்துக் கொண்டிருந்த விஞ்ஞானிகள் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயிருக்கின்றனர். நம் பூமிக்கு மிக அருகிலேயே ஒரு ராட்சத பிளாக் ஹோல் இருப்பதை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

எதேச்சையாக, ஜெர்மனியில் உள்ள 'மேக்ஸ் ப்ளான்க்' என்ற அறிவியல் ஆய்வகத்தில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் தொலைநோக்கியில் பூமிக்கு அருகே அமைந்திருந்த நட்சத்திரக் கூட்டங்களை ஆராய்ந்துக் கொண்டிருந்த போது தான் இந்த பிளாக் ஹோலை கண்டுபிடித்துள்ளனர். மிகவும் அடர்த்தியாக இருந்ததால் இத்தனை ஆண்டுகளாக விஞ்ஞானிகள் கண்களில் படாமல் இருந்திருக்கிறது இந்த பிளாக் ஹோல். இந்த பிளாக் ஹோலால் பூமிக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா? அப்படி ஏற்பட்டால் என்னவாகும் என்பது குறித்து இங்கு காண்போம்.

English summary

Scientists discovered a Black Hole nearby our earth Scientists have discovered a supermassive black hole very close to our Earth. That is 1,600 light years away from earth.