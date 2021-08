திடீர் விபத்து.. 540 டிகிரி கோணத்தில் நகர்ந்த சர்வதேச விண்வெளி நிலையம்.. பரபரப்பு தகவல்கள்!

Washington

வாஷிங்டன்: சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் விபத்து காரணமாக சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் 540 டிகிரி கோணத்தில் நகர்ந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் பூமிக்கு மேலே சுமார் 250 மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ளது . பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் இங்கு கூட்டாக பணி செய்து வருகின்றனர்.

கடந்த 1998 முதல் அமெரிக்கா, ரஷ்யா மற்றும் பல்வேறு நாடுகள் இங்கு விண்வெளி சார்ந்த ஆராய்ச்சி பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இந்த மிதக்கும் விண்வெளி நிலையம் பூமிக்கு மேலே பூமியைச் சுற்றிக்கொண்டே இருக்கும்.

