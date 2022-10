25 மாடி கட்டிட உயரம்! அமேசானில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிக உயரமான மரம்.. பிரம்மித்த ஆராய்ச்சியாளர்கள்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: மிக உயரமான மரம் அமேசான் காட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 25 மாடி கட்டிட உயரத்தில் வானளவில் உயர்ந்து நிற்கும் இந்த மரத்தை பல கட்ட போராட்டத்துக்கு பின்னர் ஆய்வுக்குழுவினர் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் இருக்கும் அமேசான் காடு உலகிலேயே மிகப்பெரிய மற்றும் மிக நீண்ட காடு ஆகும்.

மனிதர்களுக்கு தெரியாத பல ஆயிரம் விலங்குகள், பறவைகள் இந்த காட்டுக்குள் இருக்கின்றன.

English summary

The tallest tree in the world has been discovered in the Amazon rainforest. After several stages of struggle, the research team found this tree, which is standing high in the sky at a total height of 25 floors.