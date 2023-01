அதிரடி.. சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அப்துல் ரஹ்மான் மக்கி.. ஐநா அறிவிப்பு.. இந்தியாவுக்கு ஏன் முக்கியம்?

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: லஷ்கர் இ தொய்பா தீவிரவாத அமைப்பின் தலைவரான ஹபீஸ் சயீத்தின் உறவினரான அப்துல் ரஹ்மான் மக்கியை சர்வதேச தீவிரவாதி என ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு சபை அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் மும்பையில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதல் உள்பட பல்வேறு பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்த இவர் அமெரிக்காவுக்கும் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வந்தார். இவரை சர்வதேச தீவிரவாதி பட்டியலில் இணைக்க சீனா போட்ட முட்டுக்கட்டை விலகிய நிலையில் அவர் சர்வேதச தீவிரவாதியாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். இது ஏன் இந்தியாவுக்கு முக்கியம் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட சில நாடுகளில் பயங்கரவாதிகள் குழுவாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர். இந்த பயங்கரவாத கும்பல்கள் இந்தியா உள்பட பல நாடுகளுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளன.

இந்நிலையில் தான் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த தீவிரவாதி அப்துல் ரஹ்மான் மக்கியை சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தொடர்ந்து எழுந்து வந்தது. இந்தியா, அமெரிக்காவில் சதிச்செயல்களை செயல்படுத்தியதோடு, தொடர்ந்து அதற்கான திட்டத்தை வகுத்து வந்த அப்துல் ரஹ்மான் மக்கி இருநாடுகளுக்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலாகஇருந்தது.

English summary

The United Nations Security Council has declared Abdul Rehman Makki, a cousin of Lashkar-e-Taiba leader Hafiz Saeed, as an international terrorist. He was involved in various terrorist activities, including the terrorist attack in Mumbai in India, and was constantly threatening the United States. He has been identified as an international terrorist despite China's refusal to add him to the list of international terrorists. Why is this important for India?