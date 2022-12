சார் பேரு ஜொனாதன்.. மாவீரன் நெப்போலியன் ஜெயிலில் இறந்த தீவுதான் இவர் நேட்டிவ்.. வயசு ஜஸ்ட் 190!

Washington

oi-Halley Karthik

ஜேம்ஸ்டவுன்: அட்லாண்டிக் தீவில் அமைந்திருக்கும் செயின்ட் ஹெலனா தீவில் உலகின் மிகவும் வயதான ஆமை தனது 190வது பிறந்த நாளை கொண்டாட தயாராகி வருகிறது.

உலகில் அதிக நாட்கள் வாழும் உயிரினம் ஆமை மட்டும்தான். ஆனால் இந்த ஆமை வகைகளில் சில இனங்கள் தற்போது அழிந்து வருகிறது. இதற்கு உலகம் வெப்பமயமாதலும், பிலாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்பாடும் முக்கிய காரணிகளாக இருக்கின்றன.

இந்நிலையில் தற்போது உலகின் வயதான ஆமைக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடப்படுவது, இந்த உயிரினத்தை பற்றியும் இதனை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றுவதன் அவசியத்தை பற்றியும் அறிந்துகொள்ள உதவும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

English summary

The world's oldest tortoise is getting ready to celebrate its 190th birthday on the Atlantic island of St Helena. The turtle is the only living creature in the world. But some of these turtle species are now extinct. Global warming and the use of plastic products are the main factors for this. In this case, it is said that celebrating the birthday of the oldest turtle in the world will help to know about this creature and the need to save it from extinction.