ரஷ்யாவும் ஐஎஸ்ஐஎஸ்ம் ஒன்னுதான்! நடவடிக்கை எடுங்க இல்லைனா கலைச்சுடுங்க! ஐநாவில் கொந்தளித்த ஜெலன்ஸ்கி

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : ரஷ்யா போர் தொடுத்து வரும் நிலையில் ஐநா சபையில் பேசிய உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி, ரஷ்ய அட்டூழியங்களால் பலியானவர்களின் உடல்கள் இருக்கும் வீடியோவைக் காட்டி, உடனடியாகச் செயல்படுங்கள் இல்லையென்றால் ஐநாவை முழுவதுமாக கலைத்துவிடுங்கள் என ஆவேசமாக பேசினார்.

உக்ரைன் நாட்டில் ரஷ்யா போர்தொடுத்து 40 நாட்களுக்கு மேலாக ஆகியிருக்கும் நிலையில், போரால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி ஐநா சபையில் உரையாற்றினார்.

ரஷ்யாவின் போர் விதிகளை மீறிய செயலால் எனது நாடு அமைதியை இழந்திருப்பதாகவும், மக்கள் அகதிகளாக வெளியேறி வரும் நிலையில் ,குழந்தைகள் என்றும் பாராமல் அவர்கள் கொல்லப்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார்.

கிழக்கில் கவனம் செலுத்தும் ரஷ்யா.. உக்ரைன் தெருக்களில் சிதறி கிடக்கும் சடலங்கள்.. வலுக்கும் கண்டனம்!

English summary

Speaking at the UN General Assembly in the wake of Russia's war, Ukrainian President Volodymyr Zelensky showed a video showing the bodies of victims of Russian atrocities and called for the immediate dissolution of the UN.