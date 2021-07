அமெரிக்காவில் மீண்டும் கொரோனா வேகம்.. தடுப்பூசி போட்டவர்களும் மாஸ்க் அணியனும் .. அதிரடி அறிவிப்பு!

Washington

oi-Rayar A

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் முழுமையாக தடுப்பூசி போட்டவர்கள் மாஸ்க் அணிய வேண்டாம் என்று கூறப்பட்டு இருந்த நிலையில் தற்போது அந்த அறிவிப்பு வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது. உலக நாடுகளிடையே தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸால் மிக அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் முதலாவதாக உள்ளது

அசாம் - மிசோரம் எல்லையில் உச்சக்கட்ட பதற்றம்... திடீர் வன்முறையில் 6 போலீசார் பலி.. பரபர தகவல்

அமெரிக்கா. வல்லரசு நாடான அமெரிக்காவை கொரோனா முதல் அலை போட்டி புரட்டி எடுத்தது. அதில் இருந்து சிறப்பாக மீண்டது அமெரிக்கா. ஆனால் கொரோனா இரண்டாவது அலை அந்தளவுக்கு அமெரிக்காவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை.

English summary

The announcement has now been withdrawn after it was said that those who have been fully vaccinated in the United States should not wear the mask