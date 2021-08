உள்ளூரில் உதவியவர்களை கைவிடுகிறதா அமெரிக்கா? ஆப்கனுடன் தூதரக உறவுகள் இல்லை என அறிவிப்பு

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: ஆகஸ்ட் 31க்குப் பிறகு ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்கா தனது தூதரக உறவுகளை தொடராது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கப் படைகள் மற்றும் ராஜதந்திரிகளுடன் இணைந்து பணியாற்றிய ஆப்கானியர்களைப் பாதுகாக்கும் கடமையிலிருந்து அமெரிக்கா நழுவி விட்டது என்ற விமர்சனங்களுக்கு இந்த முடிவு காரணமாகியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் மிக நீண்ட போர் ஆப்கனில் நடந்ததுதான். 20 வருடங்களாக ஆப்கனை கட்டுக்குள் வைத்திருந்தது அமெரிக்கா. அங்கு ஜனநாயக அரசை நிலைநாட்டியது.

ஆனால் ஜோ பிடன் நிர்வாகம் ஆப்கனிலிருந்து அமெரிக்க ராணுவத்தை வெளியேற்ற முடிவு செய்தாலும் செய்தது ஆப்கனில் தாலிபான்கள் எழுச்சியடைந்து மொத்த நாட்டையும் கைப்பற்றி விட்டனர்.

English summary

The Joe Biden's U.S. administration on Sunday all but ruled out a U.S. diplomatic presence in Afghanistan after Aug. 31.