பயணம்.. இதுதான் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்குமான வித்தியாசம்.. அமெரிக்கா சொன்ன காரணத்தை பாருங்க

Washington

oi-Velmurugan P

வாஷிங்டன் : அமெரிக்கா தனது குடிமக்கள் இந்தியாவுக்கு போவதற்கு விதித்த கட்டுப்பாடுகளை சற்று எளிதாக்கி உள்ளது. அதாவது போகவே கூடாது என்ற 4வது நிலையில் இருந்து மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள் என்ற 3வது நிலைக்கு மேம்படுத்தியுள்ளது. இதேபோல் 4 வது நிலையில் இருந்து 3வது நிலைக்கு குறைந்து பாகிஸ்தானுக்கான பயண பரிந்துரைகளையும் தளர்த்தி உள்ளது. ஆனால் காரணங்கள் வேறுவேறு.

அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கான பயண ஆலோசனைகளை மேம்படுத்துவது தொடர்பான புதிய உத்தரவை திங்கள்கிழமை பிறப்பித்துள்ளது.

கொரோனா காரணமாக அமெரிக்காவின் நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்கள் (சி.டி.சி) இந்தியாவிற்கான செல்வதற்கான எச்சரிக்கையை சற்று குறைத்துள்ளது.

English summary

The United States improved of the travel advisories for India and Pakistan : lowering it from the highest Level 4, which means no travel, to Level 3, which urges citizens to reconsider travel.