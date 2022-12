"பிரச்சனை பண்றதே சீனாவுக்கு வேலையா போச்சு".. அருணாச்சல் மோதல்.. இந்தியாவிற்காக களமிறங்கிய அமெரிக்கா

Washington

oi-Jackson Singh

வாஷிங்டன்: அருணாச்சலப் பிரதேச எல்லைக்குள் சீனா அத்துமீறி நுழைந்தது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்கா, அனைத்து பிராந்தியங்களிலும் பிரச்சினை செய்வதையே சீனா வழக்கமாக கொண்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது.

மேலும், இந்தியா - சீனா இடையே தற்போது நடந்து வரும் எல்லைப் பிரச்சினையை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது.

தவாங் விவகாரத்தில் இந்தியா - சீனா இடையே போர்ப் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில், அமெரிக்காவின் இந்தக் கருத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

