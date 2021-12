அப்போ டெல்டா..இப்போ ஓமிக்ரான்.. புதுசா இது என்ன டெல்மிக்ரான்? என்ன செய்யும்? முழு விளக்கம்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: ஆல்பா, டெல்டா, ஓமிக்ரான் என்று கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறி வரும் நிலையில், Delmicron என்ற புதிய உருமாறிய கொரோனா குறித்து ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Corona Flashback 2021: கொத்து கொத்தாக மரணங்கள்.. அவலங்கள்! | OneIndia Tamil

சீனாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா கடந்த 2 ஆண்டுகளாகவே உலகை அப்படியே தலைகீழாகப் புரட்டிப் போட்டுவிட்டது என்றே கூறலாம். உலகின் அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா வைரசால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் வேகமெடுக்க காரணம் என்ன?.. எப்படி பரவியது?.. வெளியான தகவல்!

அமெரிக்கா தொடங்கி ஆப்பிரிக்க நாடுகள் வரை அனைத்தும் கொரோனாவால் மிக மோசமான உயிரிழப்புகள் மற்றும் பொருளாதார இழப்புகளைச் சந்தித்துள்ளன. கொரோனா பாதிப்பைக் குறைக்க உலக நாடுகள் போராடி வருகின்றன.

English summary

Delmicron a combination of the virus’ Delta and Omicron variants can transmit even faster. While Covid-19 infections only involve a single mutant strain, two can strike simultaneously in extremely rare cases.