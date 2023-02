"ரூ 24,000 கோடி.." சீனாவுக்கு செக்! அதிநவீன கில்லர் டிரோன்களை வாங்கும் இந்தியா! இனி வாலாட்ட முடியாது

அமெரிக்காவிடம் இருந்து அதிநவீன டிரோன்கலை இந்தியா வாங்க உள்ளது.

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: இந்திய பாதுகாப்புத் துறைக்கு மிகப் பெரிய பூஸ்ட் கிடைக்கும் வகையில் அதிநவீன பிரிடேட்டர் டிரோன்களை அமெரிக்காவிடம் இருந்து வாங்கும் ஒப்பந்தம் மிக விரைவில் இறுதி செய்யப்பட உள்ளது.

இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே சுமுகமான உறவே கடந்த பல ஆண்டுகளாக நிலவி வருகிறது. இந்திய ராணுவத்திற்குத் தேவையான ஆயுதங்களை அமெரிக்காவிடம் இருந்தும் இந்தியா அதிகம் கொள்முதல் செய்து வருகிறது.

இதனிடையே இந்தியச் சீன எல்லைப் பகுதிகளைக் கண்காணிக்க ஏதுவாக அமெரிக்காவிடம் இருந்து அதிநவீன டிரோன்களை வாங்கவுள்ளது. இது இந்திய பாதுகாப்புப் படைக்கு மிகப் பெரிய பூஸ்டாக இருக்கும்.

English summary

India and the United States are keen on buying 30 MQ-9B predator armed drones: US predator armed drones will help India's surveillance in Line of Actual Control (LAC) and the Indian Ocean.