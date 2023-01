"கஜினி முகமது போல.." 14 முறை தோல்வி.. 15ஆவது சுற்றில் வென்ற மெக்கார்த்தி! அமெரிக்க சபாநாயகராக தேர்வு

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் 14 சுற்று வாக்குப்பதிவில் தொடர்ந்து தோல்வியடைந்த குடியரசுக் கட்சியின் கெவின் மெக்கார்த்தி, ஒரு வழியாக இப்போது போராடி வென்றுள்ளார்.

கடந்த 2019இல் நடைபெற்ற அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வென்று அதிபர் பைடன் ஆட்சியை அமைத்தார். அங்கு அதிபர் தேர்தல் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்கும் என்றாலும் கூட, இரண்டு ஆண்டுகளில் மிட் டேர்ம் தேர்தல் நடைபெறும்.

புதிய அதிபர் பதவிக்கு வந்து இரு ஆண்டுகளில் நடைபெறும் தேர்தல் என்பதால் இது மக்களின் எண்ணங்களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் இருக்கும். அப்படித்தான் சமீபத்தில் அங்கு மிட் டேர்ம் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.

அமெரிக்காவுக்கு 100 ஆண்டுகளில் இல்லாத சோதனை- பிரதிநிதிகள் சபை சபாநாயகர் தேர்வில் பெரும் இழுபறி!

English summary

Kevin McCarthy was named as the new speaker of the US House of Representatives: Republican infighting ends as Kevin McCarthy elected after 15 rounds.