நேட்டோவால் எங்களை எதிரியாக்காதீங்க! பின்லாந்து, ஸ்வீடனுக்கு ரஷ்யா கடும் எச்சரிக்கை... என்னாச்சு?

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: நேட்டோவில் இணைய உக்ரைன் முயன்ற நிலையில் அதன்மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்துள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக பின்லாந்து ஸ்வீடன் நாடுகள் நேட்டோ படையில் இணைய சில நாட்களில் விண்ணப்பம் செய்ய உள்ள நிலையில் ‛‛எங்களை எதிரியாக்காதீங்க'' என இருநாடுகளுக்கும் ரஷ்யா கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ரஷ்யாவுடன் எல்லையை பகிர்ந்து வரும் உக்ரைன் அமெரிக்காவின் நேட்டோ படையில் இணைய ஆர்வம் காட்டியது. இதற்கு ரஷ்யா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. அதாவது நேட்டோவில் உக்ரைன் இணைந்தால் அது ரஷ்யாவின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக மாறும் என ரஷ்யா நினைத்தது.

அதாவது உக்ரைன் எல்லையில் அமெரிக்க வீரர்கள் நின்று ரஷ்யாவை உளவு பார்க்க வாய்ப்பு ஏற்படும். இதனால் நேட்டோவில் இணையவே கூடாது என உக்ரைனிடம் ரஷ்யா வலியுறுத்தியது. இதற்கு செவிசாய்க்காத நிலையில் தான் ரஷ்யா, உக்ரைன் மீது போர் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது. தற்போது 2 மாதங்களை தாண்டி போர் நடந்து வருகிறது.

English summary

In february Russia started the war against Ukraine over its attempt to join in NATO. Following this, Russia has issued a stern warning to Finland and Sweden to "do not oppose us" as because both will apply to NATO forces in a few days.