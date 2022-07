ஆடி அமாவாசை.. பவானி கூடுதுறையில் தர்ப்பணம் அளித்து புனித நீராட அனுமதி உண்டா?

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

ஈரோடு: காவிரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் ஆடி அமாவாசை நாளில் பொதுமக்கள் திதி, தர்ப்பணம் அளித்து புனித நீராட அனுமதிக்கப்படுவார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. ஆடி அமாவாசையான வருகிற 28ஆம் தேதி பவானி கூடுதுறைக்கு வரும் பக்தர்கள் கட்டாயம் முக கவசம் அணிந்து வரவேண்டும். முக கவசம் அணியாமல் வரும் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.

பவானியில் பிரசித்தி பெற்ற சங்கமேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. இங்குள்ள கூடுதுறையில் பவானி ஆறு மற்றும் காவிரி ஆற்றுடன், கண்ணுக்கு புலப்படாத தேவர்களின் அமுத நதியும் இங்கு கூடுவதாக ஐதீகம் உள்ளது.

இதனால் அமாவாசை மற்றும் விசேஷ நாட்களில் கூடுதுறையில் புனித நீராடி முன்னோர்களுக்கு திதி மற்றும் தர்ப்பணம் கொடுத்து சங்கமேஸ்வரரை வழிபட்டால் குடும்பம் தழைத்தோங்கும் என்பது நம்பிக்கையாக உள்ளது.

English summary

Aadi Amavasai Tharpanam at Bhavani Kuduthurai: (ஆடி அமாவாசை பவானி கூடுதுறையில் திதி தர்ப்பணம்)As the Cauvery river is flooded, there is an expectation that the public will be allowed to take a holy bath on the day of Adi Amavasi by paying didi and darpanam. Devotees coming to Bhavani Kuduthurai on the 28th of Aadi Amavasai must wear face shield. Officials have announced that devotees without face shields will not be allowed.