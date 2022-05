பஞ்சு விலை வரலாறு காணாத விலை உயர்வு... முன்பே உணர்த்திய சிவன்மலை ஆண்டவர் - தப்பாத கணிப்பு

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பூர்: தமிழகத்தில் பஞ்சு விலை வரலாறு காணாத அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. பஞ்சு விலை உயரக்கூடும் என்பதை சில மாதங்களுக்கு முன்பே உணர்த்தியுள்ளார் சிவன்மலை ஆண்டவர். சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில், ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில் கடந்த மார்ச் மாத இறுதியில் இலவம் பஞ்சு, பருத்தி பஞ்சு மற்றும் சோழி ஆகியன வைத்து வழிபாடு செய்யப்பட்டது. இவ்வாறு, கண்ணாடிப் பெட்டிக்குள் வைக்கப்படும் பொருள், தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் பெறும் என்பது இப்பகுதிகளில் உள்ள பக்தர்களின் நம்பிக்கை. பக்தர்கள் நினைத்தது போலவே பருத்திப்பஞ்சு தாறு மாறாக விலை உயர்ந்துள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் அருகே சிவன் மலையில் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது. சித்தர்களில் ஒருவரான சிவவாக்கியர் இங்கு தவம் செய்துள்ளார். இவர் இங்குள்ள முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்து விட்டு இங்குள்ள சுரங்கப்பாதை வழியாக பழனி சென்றார் என கூறப்படுகிறது.

முசுகுந்தன் என்ற அரசன் தீராத நோயால் அவதிப்பட்டார். இதற்கு பல மருந்துகள் உட்கொண்டும் பலன் கிடைக்கவில்லை. அதனால் கௌதமகரிஷி முனிவரிடம் சென்ற முசுகுந்தன், தன் உடல் உபாதையை தீர்க்கும்படி வேண்டினார். "சிவன்மலை முருகனை வணங்கினால் உன் வியாதி நீங்கும்." என்றார் கௌதமகரிஷி. முனிவர் கூறியது போல் முசுகுந்தன் சிவன்மலை முருகனை தரிசித்து பின் முசுகுந்தனை வதைத்த நோய் விலகியது.

English summary

Sivanmalai Subramania Swami Temple, Aandavar Utharavupetti was worshiped with cotton and Choli. Cotton prices in Tamil Nadu have risen to an all-time high. Lord Sivanmalai had said a few months ago that the price of cotton may go up.