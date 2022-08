திருப்பதி ஏழுமலையான் தினமும் எத்தனை நகைகள் அணிகிறார்? அவருக்கு பிடித்த நைவேத்தியம் என்ன தெரியுமா?

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: உலகத்திலேயே அதிக மக்கள் தினசரி வந்து சாமி தரிசனம் செய்யும் கோவில் என்றால் அது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்தான். திருப்பதிக்கு சென்று ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வந்தால் வாழ்வில் திருப்பம் நிச்சயம் என்று சொல்வார்கள். கலியுகத்தின் கண்கண்ட தெய்வமான திருமாலின் அற்புதமான திருத்தலம் இது. எப்போதுமே தங்க வைர நகைகளை அணிந்து பக்தர்களுக்கு தரிசனம் தரும் ஏழுமலையானின் சிறப்புகளைப் பற்றி சனிக்கிழமையான இன்று தெரிந்து கொள்வோம்.

ஆந்திர மாநிலம், சித்தூர் மாவட்டத்தில், கிழக்குத்தொடர்ச்சி மலைகளின் அடிவாரத்தில் அமைந்திருக்கிறது திருப்பதி. இந்த நகரத்தை ஒட்டியுள்ள திருவேங்கட மலையின் மீதுதான் ஏழுமலையான் கோயில் கொண்டிருக்கிறார். சேஷாத்திரி, நீலாத்திரி, கருடாத்திரி, அஞ்சனாத்திரி, வ்ருஷபாத்ரி, நாராயணாத்ரி, வேங்கடாத்ரி ஆகிய ஏழுமலைகளுக்கும் அதிபதி என்பதால் பெருமாளுக்கு ஏழுமலையான் என்றும் பக்தர்களால் அழைக்கப்படுகிறார். உலகிலேயே அதிகமான பக்தர்கள் வழிபட செல்லும் இந்து கோயில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலாகும். இங்கு ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 50 முதல் 70 ஆயிரம் பக்தர்கள் சுவாமியை தரிசித்து வருகின்றனர். விசேஷ நாட்களில் 5 லட்சம் பக்தர்கள் வரை ஏழுமலையானை தரிசிக்கின்றனர்.

இந்த மாதம் கோவிலில் வருகிற 19ஆம் தேதி கோகுலாஷ்டமி ஆஸ்தானம், 20ஆம் தேதி கோவில் எதிரே உறியடி உற்சவம், 30ஆம் தேதி வராஹ ஜெயந்தி, 31ஆம் தேதி விநாயக சதுர்த்தி விழாக்கள் நடக்கிறது. பிரம்மோற்சவ விழா வரும் செப்டம்பர் 27ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி 9 நாட்கள் நடத்தப்பட உள்ளது. கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டு காலமாக பிரம்மோற்சவ விழா ஏகாந்தமாக நடைபெற்றது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மாட வீதிகளில் வாகன சேவைகள் நடைபெறுவதால் அதிக அளவிலான பக்தர்கள் வரக்கூடும். கருட சேவை புரட்டாசி மாதம் 3வது சனிக்கிழமை நடப்பதால் அதிக எண்ணிக்கையில் பக்தர்கள் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிரம்மோற்சவ விழா நாட்களில் ரூ.300 டிக்கெட் தரிசனம், முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் கைக்குழந்தைகளுடன் வரும் பெற்றோருக்கான தரிசனம் உள்பட அனைத்து வகையான தரிசனமும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரம்மோற்சவம் நடைபெற உள்ள இந்த நேரத்தில் ஏழுமலையான் கோவிலின் சிறப்புகளைப் பற்றி பார்க்கலாம்.

சென்னை உணவுத் திருவிழாவில் பீப் பிரியாணி.. 3 கடைகள் அமைக்க தமிழக அரசு அனுமதி

English summary

Tirumala Tirupati Elumalayan temple secrets: (திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் ரகசியங்கள்)It is said that if you go to Tirupati and have darshan of the seven mountain lion, you will surely have a turning point in your life. This is the magnificent shrine of Thirumal, the most prominent deity of Kali Yuga. Let's know about the special features of Etummalayan today on Saturday.