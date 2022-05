வீட்டில் நெகடிவ் சக்தி அதிகமாக இருக்கா?... பாசிட்டிவ் சக்தியை அதிகரிக்கும் பத்து செயல்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: வீட்டில் தேவையற்ற பொருட்களை சேர விடாதீர்கள். அது எதிர்மறை ஆற்றலை ஈர்ப்பதோடு நேர்மறை ஆற்றலை விரட்டி விடும். சிலர் எப்போதும் வீட்டை இருட்டாகவே வைத்திருப்பார்கள். அது எதிர்மறை ஆற்றலை அதிகரிக்கும். வீட்டை நன்கு வெளிச்சமாக வைத்திருக்க வேண்டும். வெளிச்சம் எதிர்மறை சக்தியை நீக்கி நேர்மறை ஆற்றலை அதிகரிக்கும்.

வீட்டில் அனைத்து ஜன்னல்களையும் நன்கு திறந்து வையுங்கள். நல்ல காற்றோட்டமும் வெயிலும் உள்ளே வருவது எதிர்மறை ஆற்றல்கள் உள்ளே புகுவதை தடுக்கும், எடுக்கும்.

வீட்டில் தேவையற்ற பொருட்களை சேர விடாதீர்கள். அது எதிர்மறை ஆற்றலை ஈர்க்கும் காந்தமாகி அவற்றை ஈர்த்து சேர்க்கும். எனவே ரிப்பேரான மின்சாதனங்கள் தேவையற்ற பொருட்களை உடனே குப்பையில் வீசி விடுங்கள்.

English summary

Do not let unwanted items join the house. It attracts negative energy and chases away positive energy. Some will always keep the house dark. It will increase the negative energy. The house should be well lit. Light removes negative energy and increases positive energy.