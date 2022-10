நவராத்திரி: அன்னை மகாலட்சுமியின் அருள் நிறைந்த மல்லிகைப்பூ..இதில் இவ்வளவு ரகசியம் இருக்கா?

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவராத்திரி பண்டிகை கொண்டாடப்படும் இந்த நேரத்தில் அன்னை மகாலட்சுமியின் அருளால் பண வருமானம் அதிகரிக்கவும். தொழில் வியாபாரம் சிறக்கவும் என்ன செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம். கல்வி, செல்வம், வீரம் மூன்றும் நமக்கு அபரிமிதமாக கிடைக்க வேண்டும் என்றுதான் முப்பெரும் தேவியரை வணங்குகிறோம். செல்வ வளம் பெருக நம்முடைய வீட்டில் நாம் வாஸ்துபடி சில விசயங்களை செய்ய மறக்கக் கூடாது. மகாலட்சுமி அருள் வீடு தேடி வர வேண்டும் என்றால் பெண்கள் சில காரியங்களை மறக்காமல் செய்ய வேண்டும் என்று ஆன்மீகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

பணம் எப்போதும் ஒருவருக்கு நிரந்தரமாக வந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றால் அன்னை மகாலட்சுமியின் அருளும் குபேர பகவான் அருளும் மிக அவசியம். நம்மிடம் இருக்கும் பணத்தை மதிக்க வேண்டும். நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செலவுகளையும் எழுதி வைக்க வேண்டும். கணக்குகளை எழுதி வைக்க கணக்கு வழக்கின்றி பணம் தருவேன் என்று குபேர பகவானே கூறியுள்ளார்.

வீட்டின் வடக்குச் சுவர் ஜன்னலுடன் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும். கதவு சிறிதளவு மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஜன்னல் எப்போதும் திறந்தே இருக்க வேண்டும். வீட்டில் பணம் சேருவதற்கு வடக்கு திசையும் ஜன்னலும் எந்த அளவு முக்கியமோ அந்த அளவு தென் மேற்கு திசை முக்கியம்.

Increase your monetary income with the grace of Goddess Mahalakshmi during this Navratri festival. Let's see what can be done to improve business. We worship the three goddesses that education, wealth and valor should be abundantly available to us. We should not forget to do some things in order to increase wealth in our house.