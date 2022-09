பிள்ளைக்கறி சமைத்த சிறுத்தொண்டர் நாயனார்..பிள்ளையார் தமிழகம் வந்தது இப்படித்தானாம்!

Spirtuality

சென்னை: செவ்வாய் கிழமைகளில் வரும் சங்கடஹர சதுர்த்தி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். இன்று விரதம் இருந்து விநாயகரை வழிபாடு செய்தால் சங்கடங்கள் தீரும். சங்கடஹர சதுர்த்தி தினமான இன்று தமிழ்நாட்டில் பிள்ளையார் வழிபாட்டுக்கு பிள்ளையார் சுழி போட்ட சிறுத்தொண்டர் நாயனார் கதையைப் பற்றி பார்க்கலாம்.

விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன்பு பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. ஆவணி மாத வளர்பிறையில்

வரும் சதுர்த்தி விநாயகர் சதுர்த்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் பிறகு வரக்கூடிய நான்காவது நாளான சதுர்த்தி (தேய்பிறை சதுர்த்தி) சங்கடஹர சதுர்த்தி ஆகும். வளர்பிறை சதுர்த்தியில் வானில் சந்திரனைப் பார்ப்பது அல்லது நான்காம் பிறையைப் பார்ப்பது கேடு விளைவிக்கும் என்பது பெரியோர்கள் வாக்கு. ஆனால், பௌர்ணமிக்குப் பிறகு வரக்கூடிய தேய்பிறை சதுர்த்தி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இதுவே சங்கடஹர சதுர்த்தி ஆகும்.

Sankatahara Chathurthi on Tuesdays is very special. If you fast today and worship Lord Ganesha, your troubles will be solved. Let's talk about the story of Chiruthonda Nayanar, who made Pilliyar worship in Tamil Nadu today, Sankatahara Chathurthi day.