திருப்பதி போறீங்களா? ஏழுமலையானை தரிசிக்கும் முன் இவங்களை பார்க்க மறக்காதீங்க

சென்னை: திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் என்பது பலரது நம்பிக்கை. அதன் காரணமாகவே ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது ஏழுமலையானை சென்று தரிசனம் செய்து வருவது பலரது வாடிக்கையாக உள்ளது. திருமலையில் அருள்பாலிக்கும் வெங்கடாசலபதியை தரிசனம் செய்யும் முன்பாக சிலரை தரிசனம் செய்வது மரபாக உள்ளது.

இந்தியாவில் பணக்கார கடவுள் ஏழுமலையான். தினசரி உண்டியல் வருமானம் மட்டுமே நான்கு கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வருகிறது. முடி காணிக்கை மூலமும் சில கோடிகள் வருமானம் கிடைக்கிறது. ஆண்டு வருமானம் 300 கோடிக்கு மேல் வரும் என்று புள்ளி விபரங்கள் கூறுகின்றன.

ஏழுமலையானை எப்படியாவது பார்த்து விட வேண்டும் என்று பல மணி நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்கின்றனர். சில நிமிட தரிசனம்தான் என்றாலும் ஏழுமலையானை பார்த்த பரவத்தில் ஊர் திரும்பும் வரை மூழ்கி விடுகின்றனர் பக்தர்கள்.

கடவுளுக்கே ரெஸ்ட் கிடையாதா! ஓவர் டைம் பார்க்கும்

