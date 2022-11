மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு அரசு இணையதளம் - என்னென்ன வசதிகள்..இனி ஈசியா காணிக்கை செலுத்தலாம்

Spirtuality

மதுரை: உலகப்புகழ் பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் https://maduraimeenakshi.hrce.tn.gov.in இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பல்வேறு தகவல்களுடன், புதிய வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கோவிலுக்கு நன்கொடை மற்றும் உபய சேவை கட்டணங்களை இணையதளம் மூலம் செலுத்தலாம்.

மதுரை மக்களை கண்ணை இமை காப்பது போல காத்து வருகிறாள் அன்னை மீனாட்சி. தூங்க நகரம்.. நான்மாடக்கூடல்... கூடல் நகர் என்ற பல்வேறு சிறப்புகளைக்கொண்டது மதுரை மாநகரம். பழமையும் பெருமையும் கொண்ட சிறப்பு வாய்ந்த நகரம் மதுரை.

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஷ்வரர் கோவிலைச்சுற்றி நான்கு மாடங்கள் அமைத்துள்ளதால் நான்மாடக்கூடல் என்ற பெயரும் மதுரைக்கு உண்டு.

A website https://maduraimeenakshi.hrce.tn.gov.in has been created by the Government of Tamil Nadu for the world famous Madurai Meenakshi Amman Temple. It has various information and new facilities. Donations to the temple and service charges can be paid through the website.