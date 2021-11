ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட ரோஷினி... இவருடைய வார்த்தையை கேட்டு பீல் பண்ணும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் இருந்து விலகிய பிறகு முதல்முறையாக ரோஷினி வெளியிட்ட வீடியோஸ் வைரலாக பரவி வருகிறது.

சீரியலில் இருந்து தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் தான் விலகி உள்ளேன் என்று தன்னுடைய மனநிலையை ரசிகர்களுக்கு கூறியுள்ளார்.

இதுவரை தந்த ஆதரவுகளை மேலும் தர வேண்டும் என்று ரசிகர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள் வைத்துள்ளார்.

English summary

Roshni Haripriyan has apologised to fans for not being able to meet the expectations of her fans as she has dropped out of bharathikannamma serial midway. The video has gone viral on Instagram.