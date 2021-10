பிரியங்கா இங்கே ப்ரியங்காவாகவே இல்லை...கலாய்க்கும் அபிநவ்...இதுதான் ரசிகர்களின் கருத்தா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நிஜ கேரக்டரில் பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள் இருக்கிறார்களா??இல்லையா??என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் குழப்பம் எப்படி இருக்கிறது.

ஆரம்பத்தில் கலகலப்பாக இருந்த போட்டியாளர்கள் நாட்கள் செல்ல செல்ல தங்களுடைய நிஜ கேரக்டரை காட்டத் தொடங்கி இருக்கிறார்கள் என்று ஒருபக்கம் ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

சண்டை சச்சரவுகள் எல்லாமே கண்டெண்ட் மட்டும்தானா அல்லது நிஜ கேரக்டரா?? என்று நெட்டிசன்கள் குதர்க்கமாக யோசித்து வருகின்றனர்.

பிக்பாஸ் விதியை மீறிய அபிஷேக், பிரியங்கா, நிரூப்...சிறை காத்திருக்கிறதா?....குறும்படம் உண்டா?

English summary

Priyanka's current presence as a contestant in the second season of Bigg Boss has been an energy source for her fans. At this stage, his fellow contestants are saying that he is no longer the same as he used to be, and netizens are shouting at Priyanka on one side.