இப்ப கதவு திறந்தாலும் சந்தோசமா வெளிய போவேன்... கொதிக்கும் அபிஷேக்

oi-V Vasanthi

சென்னை: நேற்றைக்கு எலிமினேஷனில் தப்பியதும் பெருமூச்சு விட்ட அதே அபிஷேக் இன்று பேசியது தான் வைரலாக பரவி வருகிறது.

சண்டை என்று வந்துவிட்டால் என் பக்கத்தில் யாரும் நிற்க கூட முடியாது என்று துள்ளிக் குதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அபிஷேக்.

எனக்கு தில்லு அதிகமாகவே இருக்கு வெளியே போனாலும் என்னால சமாளிக்க முடியும் என்று சக போட்டியாளர்கள் இடம் சவால் விடும் அபிஷேக்குக்கு சமூக வலைத்தளத்தில் கண்டனங்கள் குவிந்து வருகிறது.

புத்திசாலி என்று என்னை எதுக்கு தள்ளி வைக்கிறிங்க...கொதிக்கும் அபிஷேக்

English summary

On the first day of the third week, bigg boss is currently getting into fights abhishek is shouting angrily at his fellow contestants in a way that no one expected.