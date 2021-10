ஜோசியத்தை தொடங்கிய அபிஷேக்..கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு செய்த செயலை மீண்டும் தொடங்கிவிட்டார் அபிஷேக்.

ஏற்கனவே இவர் மீது காண்டாக இருக்கும் நெட்டிசன்கள் இப்போது மீண்டும் தங்களுடைய அர்ச்சனையை தொடங்கிவிட்டார்கள்.

தனக்கு தெரிந்த வேலையை தானே எங்கே போனாலும் செய்ய முடியும் அதைதான் இப்போது அபிஷேக் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அவருடைய ஆதரவாளர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

ஆண்கள் அடிச்சிக்கிறாங்க...பெண்கள் கூடிக்கிறாங்க...கலைக்கட்டும் பிக் பாஸ் ப்ரோமோ

English summary

Not only fans but also contestants are eagerly watching who will be eliminated in this week's second season of Bigg Boss. Abhishek, who is on the show at this stage, has started his review as usual and is saying that this is how people will see them.