ஐசரி கணேஷ் புகைப்படத்தை, கூல் சுரேஷ் செய்த செயல்... எப்படித்தான் யோசிக்கிறாரோ இப்படி எல்லாம்..!!

oi-V Vasanthi

சென்னை: சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் கண்டன்ட் இல்லாத காமெடியாக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் கூல் சுரேஷ்.

சிம்புவின் குடும்ப நண்பராக அறியப்படும் இவர் கடந்த ஒரு வருடமாக சமூக வலைதளங்களில் பண்ணும் அலப்பறைக்கு அளவே கிடையாது.

தன்னுடைய நண்பர் சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக செய்தவைகள் தான் அவைகள். தற்பொழுது வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் தயாரிப்பாளர் புகைப்படத்தை வைத்து இவர் செய்துள்ள செயலைப் பார்த்து பலர் சிரிப்பதா!? அழுவதா!? என்று குழம்பி வருகின்றனர்.

English summary

cool Suresh has a photo of Isari Ganesh in his pooja room, who has great respect for Isari Ganesh, who gifted him an iPhone after the success of venthu thaninthathu kaadu.