அட இது யார் பார்த்த வேலை.. மீண்டும் கில்லி முத்துப்பாண்டியின் காதல்.. திரிஷாவின் சிறப்பான செயல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:"செல்லம் ஐ லவ் யூ" இந்த டயலாக்கை தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் அவ்வளவு எளிதில் மறந்து விட முடியாது.

முத்துப்பாண்டியாக பிரகாஷ் ராஜ் கில்லி படத்தில் தெறிக்கவிட்ட இந்த வசனம் இன்றளவும் கேட்டவுடன் மக்கள் முகத்தில் சின்ன புன்னகையை வர வைக்கும் அளவிற்கு எவர்கிரீன் வசனமாக உள்ளது.

இந்த டயலாக்கை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் சமீபத்தில் தாம் நடித்த திருச்சிற்றம்பலம் படத்தை வைத்து எடிட் செய்யப்பட்ட வீடியோவோடு பதிவிட்டுள்ளார் பிரகாஷ்ராஜ். திரிஷாவும் அதனை ரீட்விட் செய்தது தான் ஹைலைட்டே..!!!

இந்தியாவிற்கே தேவையான மலையாள சினிமா தமிழில் ரிலீஸ்.. கொண்டாடும் கருத்தியல் சினிமா ரசிகர்கள்

English summary

Prakash Raj as Muthupandi's "Shellam I Love You" dialogue in the film killi is an evergreen dialogue that brings a small smile to people's faces even today. The highlight is that Trisha also retweeted it..!!!