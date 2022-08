அப்போ அப்படி.. இப்போ இப்படி.. மாறாத காதல்..வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை மட்டுமல்லாமல் வெள்ளித்திரையில் நடித்து வரும் பிரேம் குமார் தன்னுடைய மனைவியோடு உள்ள புகைப்படத்தை பகிர்ந்து உள்ளார்.

எதார்த்தமாக எடுத்த புகைப்படங்களை தன்னுடைய ரசிகர்களிடம் பிரேம்குமார் பகிர்ந்ததும் ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

பிரேம் குமார் சின்னத்திரையை விட்டு வெள்ளி திரைக்கு சென்றாலும் தற்போது சமூக வலைத்தளத்திலும் ஆக்டிவாக இருந்து வருகிறார்.

English summary

Prem Kumar has posted many pictures together with his wife on his Instagram. After seeing it, the fans are congratulating.