நடிகர் தலைவாசல் விஜய்யின் வருங்கால மருமகன் பிரபல கிரிக்கெட் வீரரா? இணையத்தில் கசிந்த ரகசியங்கள்

நடிகர் தலைவாசல் விஜய் மகள் நீச்சல் வீராங்கனையாக இருக்கும் நிலையில் தமிழக கிரிக்கெட் வீரரான பாபா அபராஜித் என்பவரை திருமணம் செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது.

சென்னை: திரைப்படங்களிலும் சீரியலிலும் நடித்து பிரபலமான நடிகர் தலைவாசல் விஜயின் மகளுடைய திருமணம் விரைவில் நடைபெற இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

சமீபத்தில் நடிகர் தலைவாசல் விஜயின் மகளுக்கு கிரிக்கெட் வீரர் அபராஜித் என்பவரோடு என்கேஜ்மென்ட் முடிந்து இருக்கிறது.

தலைவாசல் விஜய்யின் மகளும் நீச்சல் வீராங்கனையாக சமீபத்தில் நேபாள நாட்டின் தலைநகர் காத்மெண்டுவில் நடைபெற்ற தெற்காசிய நீச்சல் போட்டியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறாராம்.

English summary

There are reports that the daughter of actor Thalivasal Vijay, who is famous for acting in films and serials, is getting married soon.Recently, actor Thalaivasal Vijay's daughter got engaged to cricketer Aparajith.Thalivasal Vijay's daughter is also a swimmer who recently participated in the South Asian Swimming Championships held in Kathmandu, the capital of Nepal.