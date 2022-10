கர்ப்பிணியான தன்னை அடித்த நடிகர் கணவரால்.."கரு எப்போ வேணாலும் கலையலாம்” சீரியல் நடிகை திவ்யா கதறல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான கேளடி கண்மணி சீரியல் மூலமாக பலருக்கும் பரிட்சையமான திவ்யா தற்போது தன்னுடைய கணவர் தன்னை அடித்ததால் எப்போ வேணாலும் கரு கலைலாம் என்று வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

திவ்யாவின் கணவரான அர்னாவ் தற்போது விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் செல்லம்மா சீரியலின் கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறாராம்.

English summary

Divya, who became popular with many people through Keladi Kanmani serial which was aired on Sun TV, has now published a video saying that she can get pregnant whenever she wants because her husband beat her. Divya's husband Arnav is currently acting as the protagonist of Chellamma serial which is being aired on Vijay TV.