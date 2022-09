சிநேகன் அப்படி என்றால், நான் இப்படி... வீடியோ வெளியிட்ட கன்னிகா... என்னம்மா யோசிக்கிறாங்க..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ஆன கன்னிகா தற்போது தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட வீடியோவுக்கு லைக்குகள் குவிந்து வருகிறது.

தன்னுடைய காதல் கணவர் குறித்து அவர் செய்யும் வேலைகளை அவருக்கே தெரியாமல் வீடியோ எடுத்து கன்னிகா சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

சினேகன் எழுதிய பாடலுக்கு கன்னிகாவின் லேட்டஸ்ட் வீடியோ பொருந்தி இருப்பதை பார்த்த ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

போகும் இடம் எல்லாம் இப்படியா பண்ணுவீங்க கன்னிகா.. கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

English summary

Kannika has been recreating songs written by her husband after marriage. In that way, now her husband has taken a video while writing a song without her knowledge. Similarly, as a painter, he takes photos and videos of himself and puts them together and edits them to the song "If you are only yourself, you will change your body".