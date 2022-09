சந்தோஷமா இருங்க... கோவிலுக்கு சென்ற இடத்தில் மகாலட்சுமி வெளியிட்ட சிறப்பான பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமி தயாரிப்பாளர் ரவீந்தரை திருமணம் செய்து கொண்டார். தனது திருமணத்திற்கு பிறகு திருச்செந்தூர் கோவிலுக்கு சென்றுள்ளார்.

தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் தனது காதல் மனைவியோடு எடுத்த புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார்.

ரவீந்தர் தான் வெளியிட்ட புகைப்படங்களுக்கு கொடுத்த கேப்ஷன் தான் ரசிகர்களால் அதிகமாக பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.

அதே இடம்.. '5 மணி நேரம்'.. ஓபிஎஸ்க்கு போட்டியாக யாகம் நடத்திய ஆர்பி உதயகுமார்..? என்ன திட்டம்!

English summary

Now Ravinder Mahalakshmi both went to Thiruchendur temple. Ravinder and Mahalakshmi who took photos as a couple while bowing to the Lord in the temple, Thiruchendur Murugan's partner..we will all be fine..be happy..!! They posted the photos with the caption.