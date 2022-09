மனைவி சொன்னதை செய்த ரவீந்தர்.. இது அடையாளம் இல்லையாம்.. இப்படி ஒரு ஆசையா மகாலட்சுமிக்கு...!!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமியின் கணவர் ரவீந்தர் தற்போது தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட பதிவு பலருக்கும் வியப்பை கொடுத்து இருக்கிறது.

தன்னுடைய மனைவியின் ஆசையை நிறைவேற்றிய மகிழ்ச்சியில் மனைவியின் "எளிமையை"பற்றி எளிமையாய் கூறி இருக்கிறார்.

திருமணம் ஆன ஒரு சில நாட்களில் இந்த அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

ஆ.ராசா வந்தால் ஆர்ப்பாட்டம்.. கறுப்புக் கொடியுடன் தயாரான பாஜக.. திடீரென பயணம் ஒத்திவைப்பு!

English summary

Ravinder posted on his Instagram page, "Yellow rope for Tirumangalyam...it's not a sign...her dream, her life...she said when I built...".Drenched in the joy of fulfilling his wife's wish, greetings and blessings rain down on Ravinder.