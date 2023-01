"அந்த ரிசல்ட்" தெருவிலே அடித்த அப்பா.. பணத்திற்காக அம்மாவின் கேள்வி..நடிக்க காரணம்?மனம் திறந்த ஷகிலா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை சகிலா தான் சினிமாவில் நடிப்பதற்கு என்ன காரணம் ஏன்பதை பற்றிய முதல் முறையாக பேசி இருக்கிறார்.

குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட கஷ்டம் மற்றும் தந்தையின் அடாவடி தனம் அது மட்டுமல்லாமல் தாய் கேட்ட கேள்வி என ஷகிலா பேசிய வார்த்தை ரசிகர்களை அதிகமாக ஃபீல் பன்ன வைத்திருக்கிறதாம்.

படிப்பு வராததால் தெருவிலே ஷகிலாவின் தந்தை அடித்த நிலையில் அங்கே வந்த மேக்கப் மேன் ஒருவரின் உதவியால் சகிலாவை திரைப்படத்தில் நடிக்க வைத்திருக்கிறார்.

English summary

Actress shakeela has spoken for the first time about why she chose to act in films.Not only the hardships in the family and the abusive behavior of the father but also the question asked by the mother, shakeela words made the fans feel more emotional.After shakeela father beat her on the street for not attending school, shakeela gets cast in a movie with the help of a make-up man who comes there.