போதும் இதோடு நிறுத்திக்கிங்க.. சின்னத்திரை நடிகையின் போட்டோ சூட்டுக்கு 90ஸ் கிட்ஸ்களின் புலம்பல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சீரியல் நடிகை ஆன சுபலட்சுமி தற்போது தான் திருமணம் செய்துள்ளார் திருமணத்திற்கு பிறகு அவர் எடுத்த போட்டோ சூட் தான் சமூக வலைத்தளத்தில் நெட்டிசன்களால் கலாய்க்கப்பட்டு வருகிறது.

போட்டோ சூட் என்கிற பெயரில் இப்படியா போஸ் கொடுத்து பார்ப்பவர்களுக்கு ஏக்கத்தை மூட்டுவது என்று சிலர் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

திருமணத்திற்கு பிறகு எடுக்கும் புகைப்படத்தால் இவருக்கு சினிமாவில் வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை என்று சிலர் ஜோசியம் சொல்லியும் வருகிறார்கள்.

English summary

Serial actress Subalakshmi is now married and the photo suit she took after the wedding is being circulated by netizens. After the marriage, she took pre-wedding suit photos with her husband. It created a lot of excitement on social media.Seeing her showering kisses to her husband as a token of her love, 90s kids are condemning her.