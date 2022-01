பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் அக்ஷரா இருக்கும்போது அண்ணன் செய்த செயல்...உருகிப்போன அக்ஷரா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த அக்ஷரா முதல் முதலாக தன் அண்ணனை பற்றி லைவில் தெரிவித்துள்ளார்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் போதே அண்ணன் புராணம் தான் அடிக்கடி பாடிக்கொண்டிருந்தார் இப்போது கேட்கவா வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

அடேங்கப்பா.. சென்னையில் ஒரே வாரத்தில் 4 மடங்கு அதிகரித்த கொரோனா கேஸ்கள்.. மக்களே உஷார்

English summary

Akshara, who left the Bigg Boss show, first spoke live about her brother.Brother Puranam was often sung while Bigg Boss was at home and now fans are clamoring to hear him.