ஆலியா...இந்த நேரத்துல இது தேவையா?? ஆட்டம் போட்ட ஆல்யாவுக்கு அறிவுரை கூறும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: கர்ப்பமாக இருக்கும் நேரத்தில் குத்தாட்டம் போட்ட ஆல்யாவிற்கு ரசிகர்கள் அறிவுரைகளை கூறி வருகின்றனர்.

ஆடிய கால் சும்மா இருக்காது என்று சொல்வது இதுதானா என்று ரசிகர்கள் ஆல்யாவை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

ஆலியா மானசா வின் டான்ஸ் வீடியோ தற்போது ரசிகர்களால் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Alia Manasa is currently pregnant for the second time. At this stage, he is acting in Raja Rani 2 serial. His co-star dance with him is going viral. Fans have been advising them on seeing this.